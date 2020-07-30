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Beşiktaş, Fabrice N’Sakala ile anlaşmaya vardı!

Beşiktaş, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor forması giyen 30 yaşındaki sol bek Fabrice N'Sakala ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. N'Sakala yıllık 800 bin Euro kazanacak.

19:39 -
Haberler Beşiktaş
Beşiktaş, Fabrice N’Sakala ile anlaşmaya vardı!

Süper Lig’i son hafta Sivasspor’un puan kaybıyla 3. sırada tamamlayan ve CAS’ın Trabzonspor’un itirazını reddetmesiyle Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme oynama hakkı kazanan Beşiktaş, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası finalinden hemen sonra Alanyaspor’a veda eden Fabrice N’Sakala ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Anlaşmanın detayları paylaşılırken 30 yaşındaki sol bekin yıllık 800 bin Euro kazanacağı ifade edildi. 2016-2017 sezonundan bu yana Alanyaspor forması giyen Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin milli takımında forma giyen N’Sakala bu sezon ligde 29 maçta forma giydi.

N’Sakala bu sezon forma giydiği 29 lig maçında 4 asiste imza atarak takımının 5. sırada bitirdiği ve Türkiye Kupası’nda final oynadığı sezonda başarılı bir görüntü çizmişti.

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Son güncelleme: 19:54 30.07.2020