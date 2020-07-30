Adana Demirspor Karagümrük final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig’e yükselme maçında Ankara’da Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Adana Demirspor; 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında olmak üzere 4, Fatih Karagümrük ise 1982-1983’te bir kez Süper Lig’e yükselme başarısı göstermişti.

ADANA DEMİRSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük yarın akşam karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakemliği ise Mert Güzenge üstlenecek.

Müsabaka beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR KARAGÜMRÜK MUHTEMEL İLK 11

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mitrovic, Tarık Çamdal, Mehmet Uslu, Rassoul, Tevfik Altındağ, Volkan Şen, Sinan Kurt, Hasan Kılıç, Erkan Zengin, Dibba

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Barış Başdaş, Fatih Kuruçuk, Ramazan Civelek, Attamah, Darri, Zeki Yıldırım, Ndao, Sabo, Sobiech