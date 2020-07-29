Yayıncı kuruluştan tarihi karara flaş tepki: ‘Kimse bize bu karardan bahsetmedi!’

Digitürk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi, Kulüpler Birliği Vakfı tavsiyesiyle TFF ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın verdiği flaş karar hakkında açıklamalarda bulundu. Süper Lig’in gelecek sezon 21, ondan sonra da 20 takımla oynanacak olması konusuna değinen Al-Hudaifi, yayıncı kuruluş olarak şaşırdıklarını belirtti ve eleştirilerde bulundu.

Al-Hudaifi, “TFF’nin aldığı kararlar bizim için sürpriz oldu. 4 kez son dönemde TFF ile toplandık, kimse bize bu kararlardan bahsetmedi. 18’den 21’e çıkmaya bize sorulmadan karar verildi. Bu bizim tüm maliyetlerimizi etkileyecek. Prodüksiyon maliyetlerimizi artıracak. Coğrafi durumu da konuşmamız lazım” diye konuştu.

‘Saygı duyuyoruz ama…’

“Kararlara saygı duyuyoruz ama bu kararın bize de sorulmasını isterdik” diyen Al-Hudaifi “Bazı verilerle onlara geri dönmek isterdik. Geçen sezon Ankara’da korsan yayın üzerine ciddi toplantı yaptık. Geçen sezondan bu sezona aksiyon alınmadı. Bundan büyük zarar görüyoruz” ifadelerini kullandı.

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Açıklamasının devamında Al-Hudaifi “Bu karar Türk takımlarını da etkileyecek. Ligi de olumsuz etkileyecek. Bu kadar fazla maç oynamak bambaşka bir sorun. Türkiye Kupası’nın da durumunu bilemiyorum. Sezon boyunca bir kulüp kaç maç yapacak. Özellikle Avrupa’da oynayacak olanlar” dedi.