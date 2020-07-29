Tuzlaspor TFF 1.Lig’de!

Antalya'da oynanan, TFF 2. Lig Play-Off finalinde Tuzlaspor ile Manisa Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 eşitlikle tamamlanan finalde Tuzlaspor, penaltı atışları sonucunda Manisa FK’yı 5-4’lük skorla yenerek TFF 1.Lig’e yükseldi.
Mücadeleyi, Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) Başkanı Nihat Özdemir de protokol tribününden takip etti. Öte yandan karşılaşmanın uzatma bölümünde tribünde rahatsızlanan TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Stat: Antalya
Hakemler: Ümit Öztürk, Cem Hanoğlu, Samet Çiçek
Tuzlaspor: Bayram Olgun, Yasin Yener (Göksu Türkdoğan dk.62), Can Otman, Bülent Uzun, Sadık Baş, Gökcan Kaya (Umut Sönmez dk.33), Muhammed Akarslan, Kemal Tokak, Samet Asatekin, Burak Aslan, Batuhan Karadeniz (Ömer Faruk Ermeç dk.90)
Yedekler: Hayrullah Mert Akyüz, Özgür Çelik, Veli Kızılkaya, Mustafa Emre Can
Teknik direktör: Taner Taşkın
Manisa Futbol Kulübü: Ömer Kahveci, Sertaç Çam (Sinan Kurumuş dk.75), Zafer Kurşunlu, Emir Alagöz, Nizamettin Çalışkan (Oğuz Kocabal dk.75), Onur Kolay (Zahit Fındık dk.53), Umut Kaya (Galip Güzel dk.75), Serdar Deliktaş, Ali Çamdalı, Mehmet Yılmaz, Erhan Kara (Ümit Kurt dk.63)
Yedekler: Yusuf Balcıoğlu, Erman Bulucu
Teknik direktör: Cihat Arslan
Kırmızı kart: Ömer Faruk Ermeç (dk.90+3)(Manisa FK)
Sarı kartlar: Yasin Yener, Kemal Tokak, Muhammet Akarslan (Tuzlaspor), Serdar Deliktaş, Oğuz Kocabal, Galip Güzel (Manisa FK)
Penaltılar Atışları
Atanlar: Umut Sönmez, Göksu Türkdoğan, Kemal Tokak, Bülent Uzun, Samet Asatekin (Tuzlaspor), Galip Güzel, Sinan Kurumuş, Ali Çamdalı, Mehmet Yılmaz (Manisa FK)
Kaçıranlar: Sadık Baş, Muhammed Akarslan (Tuzlaspor), Emir Alagöz, Oğuz Kocabal, Serdar Deliktaş (Manisa FK)