Trabzonspor Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası’nda final zamanı (Muhtemel 11’ler)

Süper Lig'de şampiyonluğu kaçırarak büyük hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor, son hafta maçını kazanarak ligi 5. sırada bitiren ve Avrupa biletini kapan Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Büyük final öncesi iki takım da kupayı kazanmak istiyor. İşte Trabzonspor Alanyaspor maçı ile ilgili detaylar…

TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ali Palabıyık'ın yöneteceği Trabzonspor Alanyaspor maçı bu akşam 21.30'da başlayacak. Dev final İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu akşam 21.30'da başlayacak Trabzonspor Alanyaspor maçı ATV'den yayınlanacak. Final maçı şifresiz olarak seyirci ile buluşacak.

TRABZONSPOR 14. FİNALİ

Trabzonspor, daha önce 14 kez Türkiye Kupası'nda final oynadı ve 8 kere kupayı kazanma başarısı gösterdi. Rakip Alanyaspor ise tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı finaline yükseldi.

ALANYA KAZANIRSA UEFA BİLETİ CEPTE

Alanyaspor, Süper Lig'de son hafta maçında Konyaspor'u mağlup etti ve Galatasaray'ın üstünde ligi 5. sırada bitirdi. Alanyaspor, bu akşam oynanacak final mücadelesini kazanırsa, UEFA Avrupa Ligi'ne eleme oynamadan katılmaya hak kazanacak.

TRABZONSPOR ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Sörloth.

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas , N'Sakala, Bakasetas, Ceyhun, Fernandes, Siopis, Efecan, Cisse.