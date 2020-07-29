Süper Lig’de 21 takımlı model için karar bekleniyor!

Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bugün yapacağı toplantının ardından Süper Lig’de 2019-2020 sezonu için ‘küme düşme’ ile ilgili verilecek kararı açıklayacak.

Kulüpler Birliği’nin dün yaptığı toplantıda 20 kulübün “bu sezon küme düşme kaldırılsın” ortak kararı almasının ardından bu talep TFF yönetimine iletilmişti.

BAKAN İLE YAPILAN TOPLANTI SONRASI…

TFF başkanı Nihat Özdemir Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bugün yapacağı görüşmede “Gelecek sezonun 21 takımla” oynanması talebini görüşecek ve son olarak bakanın onayı alınarak kamuoyu ile son bilgiler paylaşılacak.

Son dakikada büyük bir sürpriz olmaz ise bu sezon düşen Ankaragücü, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor önümüzdeki sezon da Süper Lig’de devam edecek ve lig tarihinde ilk kez 21 takımla oynanacak.

1. Lig’den gelen Hatay ve B.B.Erzurum ile Play-Off finalinde karşılaşacak Adana Demirspor veya Karagümrük’ten birinin de katılımıyla önümüzdeki sezon 21 takımla oynanacak.