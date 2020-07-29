Son dakika… Süper Lig’de küme düşme kaldırıldı!

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte gerçekleştirdiği kritik toplantının ardından toplantıdan gelen haberlere göre bu sezon için küme düşme kaldırıldı. Kulüpler Birliği'nin dün yaptığı toplantıda 20 kulübün “bu sezon küme düşme kaldırılsın” ortak kararı almasının ardından bu talep TFF yönetimine iletilmişti.

DHA ve TRT Spor’un haberine göre; alınan karar neticesinde ligi son 3 sırada tamamlayan Ankaragücü, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor’un önümüzdeki sezon da Süper Lig'de devam etmesine ve lig tarihinde ilk kez gelecek sezon 21 takımla oynanmasına karar verildi.

Canlı yayında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir resmi kararı açıkladı. Özdemir, “Süper Lig 2020-21’de 21 takımla, 2021-22 sezonundan itibaren 20 takımla oynanacaktır. Gelecek sezon TFF 1. Lig 18 takım, TFF 2. Lig ise 39 takımla oynanacaktır” ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ile bugün yaptığı görüşmede “Gelecek sezonun 21 takımla” oynanması talebini iletti. 1. Lig'den gelen Hatay ve B.B.Erzurum ile Play-Off finalinde karşılaşacak Adana Demirspor veya Karagümrük'ten birinin de katılımıyla önümüzdeki sezon 21 takımla oynanacak.

Yabancı kuralı da ertelendi!

Gelecek sezon 21 takımla oynanacak olan Süper Lig’de 2021-2022’den itibaren 20 takım mücadele edecek. Yabancı kuralı hakkında da flaş bir karar alındı ve Kulüpler Birliği’nin talebi doğrultusunda yeni yabancı düzenlemesinin gelecek sezondan itibaren uygulanması yönünde karar verildi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, harcama limitleri ile ilgili olarak da konuşurken “Takım harcama limitleri TFF tarafından 4 Ağustos’ta, yani yeni transfer döneminin ilk gününde, açıklanacaktır” dedi. Özdemir,