SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Son dakika | Leicester City’de hedef Vedat Muriqi!

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'ın, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'ye talip olduğu iddia edildi.

12:18 -
Haberler Fenerbahçe
Son dakika | Leicester City’de hedef Vedat Muriqi!

Fenerbahçe'de bu sezon pandemi öncesinde iyi performans gösteren golcü futbolcu Vedat Muriqi'ye İngiliz temsilcisi Leicester City'nin talip olduğu iddia edildi. İngiliz basınında yer alan habere göre Leicester’ın 26 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi.

Fenerbahçe’de gelecek yılın kadro planlamasında önemli bir yeri olması beklenen Vedat Muriqi için gelecek teklifler değerlendirilecek. Ancak yıldız oyuncu ekstra bir teklifin gelmemesi durumunda satılmayacak.

Muriqi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 resmi müsabakaya çıktı ve 17 gol, 6 asistlik performans gösterdi.

Fenerbahçe Leicester City transfer Vedat Muriqi
Son güncelleme: 12:19 29.07.2020