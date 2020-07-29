Son dakika | Leicester City’de hedef Vedat Muriqi!

Fenerbahçe'de bu sezon pandemi öncesinde iyi performans gösteren golcü futbolcu Vedat Muriqi'ye İngiliz temsilcisi Leicester City'nin talip olduğu iddia edildi. İngiliz basınında yer alan habere göre Leicester’ın 26 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi.

Fenerbahçe’de gelecek yılın kadro planlamasında önemli bir yeri olması beklenen Vedat Muriqi için gelecek teklifler değerlendirilecek. Ancak yıldız oyuncu ekstra bir teklifin gelmemesi durumunda satılmayacak.

Muriqi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 resmi müsabakaya çıktı ve 17 gol, 6 asistlik performans gösterdi.