Son dakika | Kasımpaşa Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdı

Kasımpaşa’da Quaresma dönemi sona erdi… Lacivert beyazlı kulüp yıldız oyuncu ile yolların ayrıldığını resmi internet sitesinden duyurdu. Kasımpaşa ile 26 maça çıkan Qauresma 4 gol kaydetti.
Yapılan açıklamada, “Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma’ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz” denildi.
Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Carlos Carvalhal’in göreve geldiği Braga’nın Quaresma’ya talip olduğu iddia ediliyor. Transfer gerçekleşirse Portekizli oyuncu 5 sene sonra ülkesine geri dönecek.