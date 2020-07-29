SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Son dakika | Kasımpaşa Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 36 yaşındaki Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdı.

16:27 -
Haberler Futbol
Son dakika | Kasımpaşa Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdı

Kasımpaşa’da Quaresma dönemi sona erdi… Lacivert beyazlı kulüp yıldız oyuncu ile yolların ayrıldığını resmi internet sitesinden duyurdu. Kasımpaşa ile 26 maça çıkan Qauresma 4 gol kaydetti.

Yapılan açıklamada, “Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma’ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

BRAGA İDDİASI

Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Carlos Carvalhal’in göreve geldiği Braga’nın Quaresma’ya talip olduğu iddia ediliyor. Transfer gerçekleşirse Portekizli oyuncu 5 sene sonra ülkesine geri dönecek.

ayrılık Kasımpaşa Quaresma süper lig veda