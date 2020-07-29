SON DAKİKA | Gençlerbirliği Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayırdı

İşte Gençlerbirliği tarafından yapılan açıklama…
Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarı diliyoruz.
Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda anlaşarak yollarımızı ayırdık.
Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarı diliyoruz. pic.twitter.com/UDcpXvW6Il
— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) July 29, 2020