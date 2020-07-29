Novak, Fenerbahçe’ye verdiği sözü tutuyor!

Fenerbahçe, Filip Novak transferinde mutlu sona yakın. Sezon içinde sarı-lacivertlilerle bir anlaşma yapan Çek yıldız, senelik 1.4 milyon Euro maaş ve 500 bin Euro imza parasına “Evet” yanıtını vermişti. Novak, Trabzonspor'un daha sonra fiyat yükseltip 1.5 milyon Euro'luk teklif vermesine karşın Fenerbahçe'ye sözünü tutacak ve sarı-lacivertlilere imza atacak.

30 yaşındaki sol bek ile 3 yıllık mukavele yapılması bekleniyor. Çek basınına konuşan Novak, “Trabzon'la sözleşme imzalamak istedim ama onlar bekledi. Şimdi opsiyonları değerlendireceğim” dedi.