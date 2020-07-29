Lütfü Savaş’ın Ömer Erdoğan’a güveni tam!

Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ayrılıkla ilgili Sözcü muhabiri Can Çapar'ın sorularını yanıtladı. Hatayspor'daki teknik adam değişikliğine dair açıklamalar yapan Savaş, Hatayspor'un bundan sonra nasıl bir futbol oynayacağını ve takımın hedeflerini açıkladı.

“ÖMER ERDOĞAN BİZİM BEKLENTİLERİMİZİ KARŞILIYOR”

Savaş bordo beyazlı takımda yola Ömer Erdoğan ile devam edileceği kararını “Altyapıya önem vermek, enkazı büyütmemek lazım. Bu saatten sonra hiçbir şey takımın üstünde olamaz. Biz bundan yapılanmayı mükemmel hale getirmek ve kurumsal kimliği ön plana çıkarmak, markalaştırmak istiyoruz. Bunun üstünde ben dahil kimse olmamalı. Bütün bunlara uyan bu arkadaşımız vardı ve bu yönde ilerleme kaydettik. Takım oyunu oynayan ve yenilikten faydalanan insanlar başarılı oluyor. Biz bilimden faydalanabilen, dünyayı bilen, dünya ile anlasabilecek bir isim ile anlaşmak istedik. Ömer Erdoğan’ı tecrübesi yok ama burada kazanacak. Onun ekibi çok sağlam. Şu an bizimle ve çalışmalara katılmaya başladı” sözleriyle duyurdu.

“SÜPER LİG’DE BİZİ TAŞIYAMAYACAĞINI DÜŞÜNDÜK”

Başkan Savaş Altıparmak ile yolların neden ayrıldığına dair soruyu da “Tatsız olay yaşamadık ama Mehmet hocanın bizi Süper Lig'de taşıyamayacağını düşündük” sözleriyle yanıtladı.