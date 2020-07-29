Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: ‘Kayserispor sevdalıların gözü aydın olsun’

Kulüpler Birliği Vakfı’nın tavsiyesinin ardından TFF ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ortak kararıyla bu sezon Süper Lig’de küme düşme kaldırılırken Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor maçı sonrası yaptığı sert açıklamalarla gündeme gelen Tokgöz, Twitter’dan Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ile birlikte fotoğrafını paylaştı ve şu ifadeleri kullandı: “Bu fotoğrafı paylaşmak için aylarca bekledim, büyük bir başarı ancak bu fotoğraftaki inancımızı coşkumuzu anlatabilirdi. Tüm @Kayserispor FK sevdalıların gözü aydın olsun. Yepyeni bir oluşumla yeniden başlıyoruz. Son bir soru? İnananlar burada mı?”

Hes Kablo Kayserispor; Süper Lig’de 34 haftada topladığı 32 puanla ligi 17. sırada tamamlamıştı.