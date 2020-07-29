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Sözcü

Dev finalde Ahmet Ağaoğlu’ndan tepki çeken gol sevinci!

Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Fırtına, 90+10'da Sörloth'la son sözü söylerken Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, golden sonra ekranlara yansıyan gol sevinciyle geceye damga vurdu. Ağaoğlu'nun şoke eden hareketi sosyal medyayı salladı!

23:57 -
Haberler Futbol
Dev finalde Ahmet Ağaoğlu’ndan tepki çeken gol sevinci!

Ziraat Türkiye Kupası’nda final heyecanı İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yaşandı. Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor’u bir araya getiren finalde kazanan 2-0’lık skorla Trabzonspor oldu.

Bordo-mavililer tarihindeki 9. Türkiye Kupası zaferine 24’te Abdülkadir Ömür ve 90+10’da Alexander Sörloth’un golleriyle ulaşırken maça Ahmet Ağaoğlu’nun gol sevinci damga vurdu.

Trabzonspor, maçın son dakikasında kontrataktan skoru 2-0’a getirirken Ahmet Ağaoğlu gol sevinci esnasında yaptığı hareketle sosyal medyada paylaşılan tepkilerin odağı haline geldi.

Not: Ekran görüntüsü ATV’nin maç yayınından alınmıştır.

Hatırlanacağı üzere Trabzonspor’un ligde Aytemiz Alanyaspor’la deplasmanda yenilen son dakika golüyle 2-2 berabere kalmıştı. Maçın hemen ardından olaylar çıkmış, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu sahaya girmiş ve çıkan olaylar güçlükle sakinleştirilmişti.

Ahmet Ağaoğlu trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası
Son güncelleme: 00:01 30.07.2020