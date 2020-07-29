Dev finalde Ahmet Ağaoğlu’ndan tepki çeken gol sevinci!

Ziraat Türkiye Kupası’nda final heyecanı İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yaşandı. Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor’u bir araya getiren finalde kazanan 2-0’lık skorla Trabzonspor oldu.

Bordo-mavililer tarihindeki 9. Türkiye Kupası zaferine 24’te Abdülkadir Ömür ve 90+10’da Alexander Sörloth’un golleriyle ulaşırken maça Ahmet Ağaoğlu’nun gol sevinci damga vurdu.

Trabzonspor, maçın son dakikasında kontrataktan skoru 2-0’a getirirken Ahmet Ağaoğlu gol sevinci esnasında yaptığı hareketle sosyal medyada paylaşılan tepkilerin odağı haline geldi.

Not: Ekran görüntüsü ATV’nin maç yayınından alınmıştır.

Hatırlanacağı üzere Trabzonspor’un ligde Aytemiz Alanyaspor’la deplasmanda yenilen son dakika golüyle 2-2 berabere kalmıştı. Maçın hemen ardından olaylar çıkmış, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu sahaya girmiş ve çıkan olaylar güçlükle sakinleştirilmişti.