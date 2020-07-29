CANLI | Trabzonspor Alanyaspor maçı canlı yayın | Ziraat Türkiye Kupası Finali

Trabzonspor Alanyaspor canlı! Trabzonspor Alanyaspor maçı ile Ziraat Türkiye Kupası’nda final heyecanı yaşanıyor. İlk kez kupa finaline yükselerek ve ligi 5. bitirerek tarihi bir sezon geçiren Alanyaspor ile çifte kupa hedefinde ligi Başakşehir’e kaptıran ancak son 9 yılın en başarılı sezonunu geçiren Trabzonspor, kozlarını İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda paylaşıyor.

Trabzonspor Alanyaspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Trabzonspor Alanyaspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor. İki takım da sezonu kupayla taçlandırmak isterken, Aytemiz Alanyaspor kupayı kazanması halinde UEFA Avrupa Ligi’ne grup aşamasından başlama hakkı kazanacak.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Campi, Da Costa, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, A. Ömür, Sörloth (Muhtemel)

TEKNİK DİREKTÖR: Eddie Newton

ALANYASPOR: Marafona, N’Sakala, Caulker, Tzavellas, Juanfran, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse (Muhtemel)

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

STAT: Atatürk Olimpiyat Stadyumu

SAAT: 21.30

HAKEM: Ali Palabıyık

YAYIN: ATV

Karadeniz ekibinde, uzun süredir sakatlığı bulunan genç oyuncu Ahmet Canbaz’ın haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Erol Bulut’un ekibinde de sakatlığı bulunan herhangi bir oyuncu yok. Trabzonspor, bu sezon sırasıyla Altay, Yukatel Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fenerbahçe’yi eleyerek finale yükseldi.

Alanyaspor ise İnegölspor, Adanaspor, Kasımpaşa, Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor’u geçerek finale çıktı. Bordo-mavililerle Süper Lig’de 8 kez karşılaşan Alanyaspor, bu mücadelelerden 4’ünü kazandı, 2’sinde rakibiyle berabere kaldı, 2 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.