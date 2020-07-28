Valencia ile Javi Gracia anlaştı

İspanyol takımı Valencia’nın yeni teknik direktörü belli oldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İspanyol teknik adam Javi Gracia ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

La Liga’yı bu sezon 5. sırada noktalayan ve UEFA Avrupa Ligi vizesi alan Valencia, Gracia ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını ifade etti.

50 yaşındaki çalıştırıcı, kariyerinde Pontevedra, Cadiz CF, Villarreal CF B, Olympiakos Volou, AO Kerkyra, UD Almera, CA Osasuna, Malaga, Rubin Kazan ve Watford takımlarını çalıştırdı.