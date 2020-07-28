UFC’de merakla beklenen Khabib Nurmagomedov – Justin Gaethje maçının tarihi belli oldu

UFC’de merakla beklenen karşılaşmanın tarihi resmen belli oldu. CNN’e açıklamalarda bulunan UFC Başkanı Dana White, Khabib Nurmagomedov ile Justin Gaethje’nin 24 Ekim’de bir araya geleceğini açıkladı.

Hafif sıklette şampiyon konumundaki Khabib ile “interim champion” (geçiçi şampiyon) konumundaki Gaethje, “undisputed champion” tartışmasız şampiyon unvanını ele geçirmek için oktagonda kozlarını paylaşacak.

Ay başında 57 yaşındaki babası Abdulmanap Nurmagomedov’u corona virüsü nedeniyle kaybeden Khabib, “Omurgamızı yitirdik. Baba, antrenör, kardeş ve bir ikondu. Ondan sonra hiçbir şey asla eskisi gibi olmayacak” ifadelerini kullanmıştı. Khabib’e başsağlığı mesajında bulunanlar arasında Conor McGregor da yer almıştı. Khabib’in burada elde edeceği bir zaferi babasına armağan etmek istediği ve bunun için ekstra motivasyon ile hazırlandığı gelen haberler arasında.

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Şampiyon sporcuya başsağlığı mesajında bulunan isimler arasında Justin Gaethje de yer almıştı. Gaethje, Khabib’in unvan maçı beklediği dönemde rakiplerini bir bir alt edip “interim champion” statüsüne ulaşmıştı. 31 yaşındaki Gaethje son olarak 9 Mayıs 2020’de Tony Ferguson’ı mağlup etmişti. Gaethje’nin 24 maçta 22 galibiyeti ve 2 mağlubiyeti bulunuyor.

Son olarak 7 Eylül 2019’da dövüşen ve Dustin Poirier’i yenen 31 yaşındaki Khabib Nurmagomedov ise 28 maçta henüz mağlubiyeti tatmadı. Dana White, dev maçın oynanacağı yerin gelecek günlerde belli olacağını ifade etti.