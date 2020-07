Trabzonspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kupada final heyecanı!

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor kozlarını paylaşacak. İki güçlü rakip kupayı kaldırmak için son hazırlıklarını yaparak maç saatini beklemeye başladı. Futbolseverler ise bu heyecan dolu final maçının yayın bilgilerini merak ediyor. Trabzonspor Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası final maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu bilgilerini haberimizde sizler için hazırladık. İşte Trabzonspor Alanyaspor kupa finalinden bilgiler…

TRABZONSPOR ALANYASPOR KUPA FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesi yarın İstanbul Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki karşılaşma 29 Temmuz Çarşamba akşamı saat 21.30’da başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ZTK FİNALİ ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 29 Temmuz Çarşamba günü saat 21.30’da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin bir gün öncesinde ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Trabzonspor Antrenörü Eddie Newton ve Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile takım kaptanları Jose Sosa ve Efecan Karaca katıldı.

Eddie Newton: “Motive ve hazırız”

Atatürk Olimpiyat Stadı Basın Toplantısı Salonu’nda saat 16.00’da başlayan basın toplantısında konuşan Trabzonspor Antrenörü Newton, Aytemiz Alanyaspor’un bu sezon iyi bir performans sergilediğini belirterek, “Alanyaspor bu sene gerçekten çok etkileyici bir takımdı. İyi hazırlanmış ve iyi oynayan bir rakibimiz olacak. Biz de onlara karşı neler yapacağımıza çalıştık. Finalde olmak heyecan verici bir durum. İnşallah istediğimiz sonucu alıp, kupayla döneriz” diye konuştu.

Eddie Newton, Süper Lig’de şampiyonluk hedeflerine ulaşamamalarıyla ilgili bir soru üzerine, şunları kaydetti:

“Sezon boyunca bir hedef uğruna mücadele edip, o hedefe ulaşamadığınızda herkes için zor oluyor. Ancak biz yarın kupa finaline çıkacağız. Ligde ikincilik belki istediğimiz yer değildi ama sezonu ikinci bitirip, kupa finali oynayan herhangi bir takım mutlu olur, iyi bir sezon geçirdiğini düşünebilir. Sezonun geneline baktığımızda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bu tür maçlarda oyuncuların ekstra bir motivasyona ihtiyacı olmaz. Oyuncularımız gayet motive ve hazır durumdalar.”

Karşılaşmanın seyircisiz oynanacak olmasının iki takım için de zor olacağını aktaran Newton, “Taraftarsız futbola asla futbol denilemez. Buraya geldiğimden beri Trabzonspor taraftarlarının ülkenin her yerinde bizi her zaman desteklediğini gördüm. Taraftarımızın desteğini her zaman arkamızda hissettik. Her zaman yanımızda oldular. Yarınki maçta o desteği hissedemeyeceğiz. Onların bu desteğinden yoksun olmak tabii ki hoş olmayacak ama iki takım için de aynı şartlar geçerli” şeklinde görüş belirtti.

Erol Bulut: “Kulüp tarihimizin en önemli maçlarından birine çıkıyoruz”

Eddie Newton’dan sonra söz alan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, kulüp tarihinin en önemli maçlarından birine çıktıklarını belirterek, “Final maçı bizim için çok değerli. İki takım da buraya hak ederek geldi. Hak eden maçı kazansın. Futbolcuları iyi hazırladık. Futbolcularımız hem mental hem de fiziksel olarak maça hazır. Ligi ilk 5 içinde bitirdik. Bu güzel sezonu kupayla taçlandırmak istiyoruz. İnşallah istediğimiz sonucu alırız” diye konuştu.

Bulut, hem kendisi hem de takımdan birkaç futbolcunun isminin transfer gündeminde olmasıyla ilgili soruya, “Bu aslında hem futbolcular hem de bir teknik direktör için güzel şeyler. Bu, bizde baskı oluşturmaz. Daha çok motive olarak, yarın finale o şekilde çıkacağız. Bu durum sadece bizi daha güçlendirir” yanıtını verdi.

Erol Bulut, futbolun taraftarlarla güzel olduğunu dile getirerek, “Maalesef pandemi sürecinde tüm takımlar taraftarsız olmanın dezavantajını yaşadı. Bazı takımlar daha çok etkilendi. Taraftarın arkamızda olması her zaman ayrı bir güç. Ekran başında olan taraftarlarımız bizi inşallah en iyi şekilde destekler. Sezonu kupayla taçlandırmak istiyoruz, bunu da inşallah başarırız” değerlendirmesinde bulundu.

Jose Sosa: “Sezonu kupayla bitirmek istiyoruz”

Toplantıya katılan Trabzonspor’un kaptanı Jose Sosa da finalde oynayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, “Sezonu böyle bir finalle taçlandırmak bizim için çok olumlu olacak. Çünkü böyle şanslar size her zaman gelmeyebilir. Rakibimize kesinlikle saygı duyuyoruz. Onlarla sezon içinde yaptığımız maçlar zorluydu. Umarım yarın da güzel bir maç olur” ifadelerini kullandı.

Arjantinli futbolcu, Süper Lig’de şampiyonluğu kaybetmelerinin final maçında motivasyonlarını nasıl etkileyeceğine yönelik soruyu, “Bir final maçına motive olmayan oyuncu bulmanız imkansız. Her oyuncu böyle bir final maçı için kendini her zaman motive durumda tutar. Ligde bir hedefimiz vardı ama lig bitti. Odaklandığımız tek şey kupa maçı. Sezonu kupayla bitirmek istiyoruz” şeklinde yanıtladı.

Sosa, karşılaşmanın seyircisiz oynanacak olmasıyla ilgili olarak da “Hiçbir oyuncu taraftarsız oynamayı sevmez. Futbol taraftarla güzel. Ancak böyle bir finali oynadığımız için kendimizi şanslı hissetmeliyiz. Taraftarsız da oynasak onlar için oynayacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Efecan Karaca: “Sezon bizim için rüya gibi geçti”

Toplantıda yer alan Aytemiz Alanyaspor’un kaptanı Efecan Karaca da iki takımın da final oynamayı hak ettiğini belirterek, “Yarın inşallah fair play çerçevesinde, güzel ve pozitif futbol olur. Biz 3 gündür Trabzonspor’u analiz ediyoruz, maç için çalışıyoruz. Sezon bizim için çok güzel, rüya gibi geçti. Yarın da bu sezonu kupayla taçlandırmak istiyoruz” şeklinde görüş belirtti.

Trabzonspor’un hücumda etkili oyunculara sahip olduğunu aktaran Efecan Karaca, “Önceliğimiz onları durdurmak. Kendi oyunumuzu oynayıp, kupayı müzemize götürmek istiyoruz. Yarın elimizden elen her şeyi yapacağız. Alanyaspor’un tarihi maçına çıkıyoruz. Taraftarlarımız bizi çok güzel uğurladı. Alanya çok heyecanlı. Bunun karşılığını yarın vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.