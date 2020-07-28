Son dakika | Real Madrid’de Mariano Diaz’ın corona virüsü testi pozitif çıktı

İspanya’da şampiyonluğa ulaşan Real Madrid’den tüm dünyayı şoke eden bir haber geldi… La Liga’da sezonun tamamlanmasının ardından Şampiyonlar Ligi hedefine kilitlenen ve gelecek hafta çeyrek finalde oynanacak Manchester City maçının hazırlıklarını sürdüren Real Madrid’de yapılan corona virüsü testlerinde pozitif vakaya rastlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada önceki gün tesislerde gerçekleştirilen antrenman öncesi yapılan corona virüsü kontrolünde Mariano Diaz’ın test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

26 yaşındaki genç yıldızın durumunun iyi olduğu belirtilirken, tedavisine başlandığı ve evinde karantinaya girdiği ifade edildi.

İki hafta süreyle bireysel olarak karantinaya alınacak Diaz, Manchester City ile oynanacak kritik müsabakada forma giyemeyecek.

Manchester City – Real Madrid maçı 7 Ağustos akşamı TSİ 22.00’da oynanacak.