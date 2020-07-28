Son dakika! Kulüpler Birliği’nden flaş açıklama: ‘Bu sezon küme düşme olmasın!’

Kulüpler Birliği Vakfı, Süper Lig’in 18 takımının yanı sıra lige yeni yükselen Hatayspor ve BB Erzurumspor’un da katılımıyla 20 takımla gerçekleştirildi. Toplantıda flaş kararlar alınırken gündeme damga vuran olay, bu sezon küme düşmenin kaldırılması yönünde TFF’ye tavsiyede bulunulması kararının alınması oldu.

Toplantıdan sonra konuşan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, “Ligi son 3 sırada bitiren Hes Kablo Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve MKE Ankaragücü, ligden düşmenin kaldırılmasını talep etti. Toplantıda, kulüplerin tamamı bu konuda ortak görüşte birleşti” dedi ve ekledi: “Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: “Süper Lig’in 20 takımla oynanmasının bazı ekonomik kayıpları olacak. Ama inanıyorum ki böyle bir karar alındığında bakanlığımız ve diğer gelir yaratıcı merciler, kulüplerin kaybı olmadan, 20 takımla oynanacak bir formatı kuracaktır.”

Sepil, ligin gelecek yıllarda kalıcı olarak 20 takımlı bir lige dönüşmesini de istediklerini dile getirirken “Önümüzdeki yıllarda 20 takımlı bir ligin sağlanabileceğini düşünüyoruz. Bu konudaki müracaatımızı, federasyonumuza ileteceğiz. Bize teklifle geleceklerini biliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Flaş yabancı açıklaması: ‘Bir yıl erteleyin’

Gündemin en çok konuşulan konusu olan yeni yabancı düzenlemesi hakkında da açıklamalarda bulunan Sepil, “Ortak aldığımız karar; yabancı kuralın bu sene yapılmasının kulüplere hiçbir faydası olmayacağı yönündedir. Ekonomik anlamda kötüleşen kulüplere bu kural yara açacaktır. Bunu 1 yıl erteleyelim. Bu hızla alınan kararın hiçbir faydası yok” dedi ve ekledi:

“Yabancı sayısı kuralı alınmadan, kulüplerle görüşme yapılmasına karar verdik. 18 kulübün ortak kararıdır diye dediğimiz oluyor. Kulüplerin değişik kararları var. Ama bu konuda ortak paydada değildik. Bu da doğaldır.”

Başkan ayrıca TFF’nin yayıncı kuruluş ile kulüplerin görüşü alınmaksızın görüşüp anlaşma sağlamasına da tepki gösterdi ve “Yayıncı kuruluş, pandemide yaşanan zorluklarla ilgili bir indirim talebiyle gelmişti. TFF, bundan birkaç gün önce beni arayarak Digiturk’le bir rakam üzerinden anlaştıklarını söyledi. Kulüplerin içinde olmadığı bir toplantıda bu rakamın doğru olmadığı kararını aldık. Tabii ki gönlümüz, Digiturk’le en uygun şekilde önümüzdeki 2 senenin bitirilmesi. Kulüplerin çok önemli gelir kaynağının düşürülmesi durumu; kabul edilmesi mümkün değil” diye konuştu.