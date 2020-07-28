Son dakika | Fenerbahçe Erol Bulut ile 9 Ağustos’ta toplanıyor

Fenerbahçe’de yeni sezon ile birlikte Erol Bulut dönemi resmen başlıyor… Sarı lacivertliler her konuda anlaşma sağladığı 45 yaşındaki teknik adam ile sezon açılışı için tüm kamp programını da belirledi.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına 10 Ağustos’ta Erol Bulut yönetiminde Topuk Yaylası’nda başlayacak.

Sarı lacivertliler Erol Bulut ile ilk kez 9 Ağustos’ta Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde toplanacak. Kamp programını belirleyen Bulut 10 Ağustos’ta da tüm takımla birlikte Topuk Yaylası’na giderek sezonun hazırlıklarına resmen başlayacak. Tüm çalışma programlarını hazırlayan ve Fenerbahçe’ye gönderen Erol Bulut yeni sezon ile birlikte sarı lacivertlilerin yeni patronu olacak.

1999’DAN SONRA DÖNÜYOR

Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'un başında yer alacak Erol Bulut ile perşembe gününden itibaren görevinden ayrılacak. Alanyaspor'u ilk 5'e sokup Avrupa vizesi alan ve Türkiye Kupası'nda da finale taşıyan 45 yaşındaki teknik adam, futbolcu olarak formasını giydiği sarı-lacivertli kulübe 1999'dan sonra geri dönmeye hazırlanıyor.