Sergio Ramos ile Pilar Rubio’nun 4. çocuk mutluluğu

İspanya La Liga ekibi Real Madrid’in kaptanı Sergio Ramos ile TV sunucusu eşi Pilar Rubio dördüncü çocuklarının sevincini yaşıyor.
Ünlü çift, dördüncü erkek çocuklarının ismini Maximo Adriano koydu. 2019 yılının Temmuz ayında evlenen çiftin Sergio JR, Marco ve Alejandro isimlerinde üç erkek çocukları daha bulunuyor.
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Inmensamente felices de poder presentaros a Máximo Adriano. Ha nacido a las 18:56 h y ha pesado 3,270 kg. Mamá y bebé están perfectos. @pilarrubio_oficial, siempre orgulloso de ti, mi vida. ¡Te quiero con locura! Immensely happy to be able to introduce you to Máximo Adriano. He was born at 6:56PM and weighed 3.270 kg. Mum and baby are perfectly fine. Always proud of you, my love. I love you to pieces!
Çift sosyal medya hesaplarından yeni bebekleriyle mutluluklarının fotoğrafını paylaşırken, Sergio Ramos da fotoğrafın altına, “Saat 18:56’da, 3,270 KG ağırlığında doğdu. Doğum iyi geçti. Her zaman seninle gurur duyuyorum aşkım. Seni çok seviyorum” yazdı.
34 yaşındaki Ramos ile 42 yaşındaki Pilar; 2014, 2015 ve 2018 yıllarında da bebek sevinci yaşamıştı.