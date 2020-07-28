Futbol adına kayıp bir yıl

Süper Lig yarışı, tarihi bir yıla tanıklık etti. Türkiye'nin efsanesi ‘Dört Büyükler'in üçü, ekonomik sorunlar ve doğru kadroların oluşturulamayışı nedeniyle yarışın içinde değildi. Öte yandan oturmuş ve geniş bir kadroya sahip olan Başakşehir, Okan Buruk gibi iyi hocaya sahipti. Takım, uzun yıllardır bir arada oynama avantajıyla hep zirvede yer aldı. Trabzonspor da yarıştan hiç kopmayan diğer ekipti. Elinde yetenekli, yaratıcı ve özel oyuncuları vardı Trabzon'un ancak onlar da ofansta güçlü olsa dahi defansta, özellikle stoper ve ön libero bölgesinde oyuncu yetersizliği yaşadı. Bordo-mavililer, ligde en iyi futbolu oynayan taraftı ancak yenilen basit goller, özellikle de stoperlerin ceza sahası içindeki markaj hataları çok canlarını yaktı. Hem Ünal Hoca hem Hüseyin Hoca, rakiplerin hızlı kontrataklarına önlem alamadı. Ayrıca takım skor olarak öndeyken oyunu ve kontrolü tutma adına yapılan oyuncu değişiklikleri ve taktiksel hamleler yetersiz kaldı. Neredeyse bütün puan kayıpları böyle geldi; açıkçası şampiyonluk da böyle gitti. Son sözüm hakemlere. Umarım gelecek yıl böyle maç yönetmezler. Bu sezonki puanları 10 üzerinden 3…

KARTAL'DA OYUNCU YETERSİZLİĞİ

Beşiktaş, başarılı bir Şenol Güneş döneminden sonra ekonomik sıkıntılarla boğuştu. Büyük golcü Burak Yılmaz'a sahip olmalarına rağmen hücumda Ljajic, N'Koudou ve Diaby, defansta da Roco ve Ruiz gibi oyuncuların katkı sağlayamaması Beşiktaş'ın ligdeki durumunu belirledi. Sezon boyunca çok kaliteli iki hoca ile çalıştılar ama yine de oyuncu yetersizliği takımı istenen yere taşıyamadı.

CİMBOM'UN DERDİ RADAMEL FALCAO

Bu yıl Galatasaray'ın problemler çoktu. Mevcut ekonomik sorunlara, geçmişten gelen maddi sıkıntıların eklenmesi, sakatlıkların fazla olması gibi… Cimbom'un, özellikle Falcao, Belhanda ve Luyindama'dan yeterince faydalanamaması ligdeki durumunu belirledi.

FENER'İN KADERİNİ KADRO ÇİZDİ

Fenerbahçe’nin kadrosu şampiyon olabilecek kalitede eğildi. Muriqi, Ozan, Emre, Serdar ve Gustavo dışında Fenerbahçe'de yetenekli ve yaratıcı, üst seviye oyuncu yoktu. Yanlış transferlerle kadronun şişirilmesi, verimsiz hale getirilmesi sarı-lacivertlilerin başarısızlığının arkasındaki en büyük unsurdu. Sayın Başkan Ali Koç'un özveriyle, fedakârca büyük performans ortaya koymasına rağmen kadro oluşumundaki yanlışlıklar ve kadro yetersizliği, F.Bahçe'nin kaderini çizdi.

TRABZON YİNE FAVORİ OLUR

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, ekonomik olarak çökmüş durumda. Toparlanmaları çok zor. Başakşehir'in de kadrosu yaşlı. Önümüzdeki yıl neler yapabilecekleri belli değil. Gelecek yılın yine en büyük şampiyonluk adayı, tabii kadrosunu koruyabilirse Trabzonspor olur. Doğru oyuncuları alabilirse Fenerbahçe ve Sergen Yalçın'ı memnun edebilirse Beşiktaş, yarışın içinde olur. Galatasaray'ın gelecek yılla ilgili planlarını öngöremiyoruz çünkü görünen o ki herkesi satışa çıkarmışlar.

LEMİ ÇELİK’İN 11’İ

Uğurcan, Nazım Sangare, Epueranu, Skrtel, Novak, İrfan Can, Abdulkadir Parmak, Abulkadir Ömür, Visca, Burak, Sörloth