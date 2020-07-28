Fenerbahçe’de fatura onlara çıktı!

Süper Lig’de üst üste 2 sezonu başarısızlıkla tamamlayan Fenerbahçe'de kadro değişimi için düğmeye basıldı. Sarı-lacivertli yönetimin yolları ayıracağı isimlerin çoğunluğu yabancı futbolculardan olacak.

Luiz Gustavo'yu kadroda tutmak isteyen yönetim, mevcut kadroda sözleşmesi devam eden Jailson, Dirar ve Zajc, kiralıktan dönen Zanka ile Frey ve 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Garry Rodrigues'i yeni sezonda düşünmüyor. Sözleşmesi devam eden isimlerin satışına teklif gelir gelmez onay verilecek. Kiradan dönen oyuncuların yeniden kiralanması için görüşmeler yapılacak. İtalya ve İngiltere'den talipleri olan Vedat Muriqi'in satışı da yakın.