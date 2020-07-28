Fenerbahçe savunmayı oturtamadı!

Sezon boyunca kadro yapısında sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda ligde savunma hattında bir türlü istikrarı yakalayamadı. Hasan Ali'nin sakatlığında sol bekte sıkıntılar çeken sarı-lacivertli takımda, sezon boyunca bu mevkide 3 isim görev aldı. Hasan Ali 17, Dirar 16 ve Deniz Türüç ise 1 maçta sol bekte oynadı. Sağ bek bölgesinde de 3 isim dönüşümlü olarak oynarken bu isimlerden Isla 19, Ozan Tufan 5, Dirar ise 10 mücadelede forma giydi. Özellikle Isla'nın sakatlığı sonrası Kanarya bu bölgede de sezon içinde zor anlar yaşadı.
Sezon başında sol bek transferi tamamlayamaması ile çok eleştirilen sarı-lacivertlilerde sezon boyunca bu mevkide farklı isimlerin forma giymesi dikkatlerden kaçmadı. Özellikle sezon başı Hasan Ali'nin sakatlığı nedeniyle sol bekte ilk 7 hafta Dirar forma giydi. Faslı oyuncu 16 maç savunmanın solunda görev alırken, 10 hafta ise sağ bekte görev alarak sezonu tamamladı.
Sezona Ersun Yanal ile başlayan ardından takımı Tahir Karapınar'a emanet eden Fenerbahçe'de savunma göbeğinde de sıkıntılar sezon boyunca boy gösterdi. Bu sezon sarı-lacivertlilerde Zanka, Serdar Aziz, Rami, Falette, Gustavo, Ozan, Jailson ve Sadık stoperde görev aldı. Fenerbahçe'de sezon boyunca ise bir türlü stoperde ikili istikrarı yakalayamadı. Fenerbahçe'de stoperde en istikrarlı ikili ise çıktıkları 7'şer maçlarla; Zanka-Jailson ve Serdar-Jailson ikilisi oldu. Sarı-lacivertli takımın orta saha oyuncularından Gustavo 4 ve Ozan Tufan da bir maçta stoperde görev alması dikkatlerden kaçmadı.
Savunma dörtlüsünde sezon boyunca bir tülü istikrar yakalayamayan Fenerbahçe'de sadece 6 maç aynı isimlerle maça çıkabildi. Sarı-lacivertli ekip, 18 ve 23.haftalarda savunmasında görev verdiği Isla-Jailson-Serdar-Dirar dörtlüsü ile 6 maç üst üste çıktı ve istikrarı sadece bu isimlerle yakalayabildi.
1.Hafta Fenerbahçe-Gaziantep FK: 5-0
Isla-Zanka-Jailson-Dirar
2.Hafta Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2
Ozan-Zanka-Jailson-Dirar
3.Hafta Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1
Ozan-Zanka-Jailson-Dirar
4.hafta Alanyaspor-Fenerbahçe : 3-1
Ozan-Zanka-Jailson-Dirar
5.hafta Fenebahçe-Ankaragücü: 2-1
Ozan-Zanka-Rami-Dirar
6.Hafta Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0
Isla-Zanka-Jailson-Dirar
7.hafta Fenerbahçe-Antalyaspor: 0-1
Isla-Zanka-Jailson-Dirar
8.hafta Denizlispor-Fenerbahçe: 1-2
Isla-Zanka-Serdar-Hasan Ali
9.hafta Fenerbahçe-Konyaspor: 5-1
Isla-Zanka-Serdar-Hasan Ali
10.hafta Kayserispor-Fenerbahçe: 1-0
Isla-Zanka-Serdar-Hasan Ali
11.hafta Fenerbahçe-Kasımpaşa: 3-2
Isla-Zanka-Serdar-Hasan Ali
12.hafta Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 0-0
Dirar-Zanka-Serdar-Hasan Ali
13.hafta Göztepe-Fenerbahçe: 2-2
Ozan-Zanka-Serdar-Dirar
14.hafta Fenerbahçe – Gençlerbirliği: 5-2
Isla-Sadık-Serdar-Hasan Ali
15.hafta Sivasspor-Fenerbahçe: 3-1
Isla-Sadık-Serdar-Dirar
16.hafta Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-1
Isla-Jailson-Serdar-Dirar
17.hafta Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-2
Isla-Jailson-Zanka-Dirar
18.hafta Gaziantep FK-Fenerbahçe: 0-2
Isla-Jailson-Serdar-Dirar
19.hafta Fenerbahçe-Başakşehir: 2-0
Isla-Jailson-Serdar-Dirar
20.hafta Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-1
Isla-Jailson-Serdar-Dirar
21.hafta Fenerbahçe-Alanyaspor: 1-1
Isla-Jailson-Serdar-Dirar
22.hafta Ankaragücü-Fenerbahçe: 2-1
Isla-Jailson-Serdar-Dirar
23.hafta Fenerbahçe-Galatasaray: 1-3
Isla-Jailson-Serdar-Hasan Ali
24.hafta Antalyaspor-Fenerbahçe: 2-2
Dirar-Serdar-Falette-Hasan Ali
25.hafta Fenerbahçe-Denizlispor: 2-2
Isla-Serdar-Gustavo-Hasan Ali
26.hafta Konyaspor-Fenerbahçe: 1-0
Isla-Jailson-Gustavo-Hasan Ali
27.hafta Fenerbahçe-Kayserispor: 2-1
Dirar-Serdar-Falette-Deniz
28.hafta Kasımpaşa-Fenerbahçe: 2-0
Dirar-Gustavo-Falette-Hasan Ali
29.hafta Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor: 3-2
Dirar-Serdar-Gustavo-Hasan Ali
30.hafta Fenerbahçe-Göztepe: 2-1
Dirar-Serdar-Falette-Hasan Ali
31.hafta Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 1-1
Dirar-Jailson-Falette-Hasan Ali
32.hafta Fenerbahçe-Sivasspor: 1-2
Dirar-Ozan-Falette-Hasan Ali
33.hafta Beşiktaş-Fenerbahçe. 2-0
Dirar-Serdar-Falette-Hasan Ali
34.hafta Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 3-1
Dirar-Serdar-Falette-Hasan Ali (İHA)