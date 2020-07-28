Fenerbahçe Beko Malcolm Thomas ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko’da koç Obradovic’in ayrılmasının ardından yaprak dökümü devam ediyor… Sarı-lacivertlilerde daha önce Datome, Kalinic, Sloukas ve Williams gibi isimler takımdan ayrılırken, son olarak Bayern Münih, Malcolm Thomas’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Alman ekibi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Malcolm Thomas ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe Beko kadrosuna sonradan katılan ve sarı-lacivertli formayla 17 maça çıkan 31 yaşındaki uzun, ortalama 14.8 dakika süre alırken 3.5 sayı, 4.1 ribaund ve 1.2 asist istatistikleriyle mücadele etti.

Sarı lacivertliler Malcolm Thomas ile yolların ayrıldığını resmi internet sitesinden yaptığı bir açıklama ile duyurdu. İşte sarı lacivertli kulüpten yapılan o açıklama:

Fenerbahçe Beko'nun 2019-20 kadrosunda yer alan Birleşik Amerikalı pivotumuz Malcolm Thomas ile yollarımız ayrılmıştır.

Takımımızın formasını geçtiğimiz sezon başarıyla terleten Malcolm Thomas’a, Fenerbahçe Ailesi’ne verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü