Erol Bulut kimdir? İşte Teknik Direktör Erol Bulut’un kariyeri…

Spor gündeminde son günlerde Erol Bulut ismi sıkça anılmaya başlandı. Özellikle Fenerbahçe’yle anlaşmasıyla gündeme gelen Erol Bulut’un kim olduğu ve kariyeri ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği teknik hoca ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

EROL BULUT KİMDİR?

Erol Bulut (d. 30 Ocak 1975), defans pozisyonunda görev yapmış Türk eski millî futbolcu ve teknik direktördür. Yunanistan’da Panionios ve Olimpiakos maceraları yaşadı. 2007-2008 sezonu başında Ukrayna’nın Metalurg Donetsk takımına transfer oldu. Erol Bulut son olara Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor’u çalıştırmıştır. Futsal da oynamış olan Bulut, Türk millî takımını Avrupa Şampiyonası’nda temsil etmiştir.

Sportif başarılar

Fenerbahçe TSYD Kupası: 1995-96 Türkiye 1. Futbol Ligi: 1995-96 Başbakanlık Kupası: 1997-98 Atatürk Kupası: 1997-98

İLGİLİ HABER Son dakika | Fenerbahçe Erol Bulut ile 9 Ağustos`ta toplanıyor