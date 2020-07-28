Coronaya karşı seyircili maç için Union Berlin’den öneri!

Dünyada 600 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan corona pandemisi, Avrupa’da vaka sayısı olarak düşüş göstermeye başladı. Ülkeler sıkı tedbirleri azaltırken futbol dünyası da seyircili maçları yeniden gündeme getiriyor.

Bunun son örneği ve en net adım atan kulübü Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin oldu. Alman kulübü, bilet sahibi taraftarlara maçtan 24 saat önce test yapılmasını önerdi. SpringWise adlı sitede yer alan habere göre, Union Berlin Kulübü 22 bin 12 seyirci kapasiteli stadyumunu taraftarlarına açmak için testleri kulüp personeliyle yapmayı hedefliyor. Eğer gerekli izinler yapılırsa başkent ekibi 18 Eylül’de iç sahadaki maçı taraftarlarının önünde oynayabilecek.

Bu teklife karşı çıkanlar da var. Yetkililer, Union Berlin’in yapmak istediği adımı diğer kulüplerin de yapması halinde test sayısının artacağını, talep artışının karşılanmakta zorlanacağı belirtiyor.

Alman ekibinin başkanı Dirk Zingler yaptığı açıklamada, “Bizim stadyumum deneyimlerimiz sosyal mesafeyle örtüşmüyor. Eğer tezahüratları yapıp bağırmamıza izin verilmiyorsa Birlik (Union) olmaktan çıkarız” dedi.

Union Berlin Başkanı ayrıca taraftarların stada gelmesi durumunda gerekli önlemlerin kendilerinin alacağını ve maliyeti de karşılayacaklarını söyledi.

Union Berlin, Bundesliga’da 2019-2020 sezonunu 41 puanla 11. sırada tamamladı.