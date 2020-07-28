Büyüklere tarihi bozgun

Asırlık çınarlar bu ligin lokomotifi… Bu gerçek, futbol tarihimizde kolay değişmezdi. Beşiktaş'ın zar zor 3. bitirdiği sezonda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilk dört dışında kalması, kendileri açısından büyük başarısızlık olarak anılacak. Kadro yapılanması, mali konular, idari organizasyon, pandemi derken, ortaya tam bir başarısızlık fotoğrafı çıktı. İçlerinde bu konuyu halledemezlerse, bozgun devam eder.

BRAVO SERGEN YALÇIN

Ne teknik adamlar gördüm, “Ben camiamı çok seviyorum, bu takım benim için hayat tarzı” diyen… Anlaşmazlık çıkınca, “Sözleşme şartlarıma göre tazminatımı isterim” diye feryat, figan eden… Sergen Yalçın'dan önce görev yapan 3 teknik direktöre 100 milyon lira maaş vermiş Beşiktaş. Ne para değil mi ? Bir tane genç kazanılmadan geçen, tam bir Lale devri… Sergen Yalçın tazminatsız sözleşmeye imza atarken, ne kadar maaş alacağına bile bakmadan imza atmış kâğıda… İşte bu karakterler lazım, takımlarımıza… Maaşım, maç primim yatsın, benden sonra tufan düşüncesinden artık kurtulmanın zamanı geldi, büyükler için…

BEIN SPORTS

Türkiye’demizde bir cümle var: “YAYINCI KURULUŞ…” Bu isim öyle yerleşmiş ki literatüre, bir türlü çıkmıyor. Önce Cine 5 sonra Tele 10, ve Lig TV… Bu firmalar, maçları yayınlayan kuruluşlardı. Sonra yayıncı kuruluş modası başladı. Yukarı git yayıncı, aşağı in yayıncı… Önce alfabenin ilk harfi ile başlayalım. Maçları yayınlayan bir kurum var; adı BEIN SPORTS… Marka değerini kafadan bitirdi, futbol kamuoyunu yönetenler…

Sonra, 500 milyon dolar ihale bedeli ile para içinde yüzeceklerini zannetti, kulüpler… Şunu unuttular, uluslararası markalar zarar ettiklerini görünce kendilerini korur. Para yerine tavana bakarsınız. Artık musluk akmayacak. Sırtınızı sadece televizyon gelirlerine dayayıp oturursanız, bir bakmışsınız kasanız bomboş…

FALCAO NE OLACAK?

Adı her zaman saygı duyulacak bir karakter, Falcao… 7 yıl önce dünyanın en tehlikeli forvetleri arasında yer bulurdu kendisi… Sonra duraklama ve çöküş başladı. O sırada Galatasaray kendisine talip oldu. Futbol aklı ile Hagi gibi faydalı olacağı ve uzun yıllar Galatasaray'a faydalı olacağı düşünülmüştü herhalde… Ama o, artık cam adam olmuştu. Sakattı. Yanılmıyorsam, yıllık 5 milyon Euro'nun üzerinde para kazanacaktı. Ne oldu peki? 46 resmi maçın 21'inde oynayamadı. Tehlike şu, Galatasaray için bu tarz firma isimlerle ayrılmak kolay değildir. İstediği şartlar oluşmaz ise paraları almaya devam edecek Falcao…

BEKLİYORUM HASAN ŞAŞ

Sosyal medya paylaşımını gördüm, Hasan'ın… “Konuşacağım ama…” diye başlayan… Bence konuş Hasan, bir şey kaybetmezsin. Neden ayrıldın? Neler yaşadın, çık anlat herkese. Çok sevdiğin Galatasaray çatısı altında arkandan kimler hançerledi seni? Ne bekliyordun, ne oldu? Merakla bekliyorum. Hiç kimse sana tavır alamaz, çünkü sen çok dürüst bir insansın. En önemlisi menfaatçi bir yapın yok. Susmanın faydası yok, sevgili dostum…

HAKEMLER ÜZERİNE

Önemleri ligleri kaçırmam. Dikkat ettiğim en önemli konulardan biri, maçları yöneten hakemler… İtalya, İngiltere ve Almanya'da yönetilen maçlarda hata olmuyor mu? Tabii oluyor. Ama orada maç yöneten hakemler, maalesef bizden iyiler… Baskı altında kalmıyorlar. İkili mücadelelerde sabırlılar. Zırt, zırt, hemen düdük çalmıyorlar. Cesurlar… ‘Bir karar verirsem, sonra ne olacak?' diye düşünmeden maç yönetiyorlar. Açıkça yazıyorum, Türk hakemliği uçurumun kenarına gelmiştir artık…

ERCAN TANER’İN 11’İ

Mert, Gökhan Gönül, Welinton, Epureanu, Clichy, Mert Hakan, Sosa, Visca, Nwakaeme, Cisse, Sörloth