Beşiktaş’ta kriz! 100 milyon TL aranıyor

Pandemi sürecindeki yükselişiyle sezonu 3. sırada bitiren Beşiktaş'ta sevinç kısa sürdü. Başkan Ahmet Nur Çebi, bir gazeteye verdiği demeçte “Hocamız ve futbolcular görevini yaptı artık sıra bizde” diyerek acı gerçeği söyledi. Çebi, UEFA'dan borçsuzluk kâğıdı alabilmek ve Avrupa kupalarına katılabilmek için Ağustos ayında 100 milyon TL bulmak zorunda olduklarını dile getirdi.

Göreve geldiğinden beri 50 milyon TL'ye yakın kaynak bulan Beşiktaş Başkanı ile yöneticileri zorlu bir ay bekliyor. Bahçeşehir Okulları'nın sahibi olan eski yönetici Hüseyin Yücel'den, “Her yönetici 1'er milyon Euro versin, kriz çözülsün” teklifi geldi.

VIDA ÇIKMAZI

Yönetim, takımda 3.75 milyon Euro ile en yüksek maaşı alan Domagoj Vida'yla görüşme halinde. Siyah-beyazlıların indirim talebine yanaşmayan Hırvat stoper için gelen teklifler değerlendirmeye alınacak. Vida, siyah-beyazlıların alacaklarına karşılık sözleşme feshine de sıcak bakmıyor. Tek çare Vida'yı satmak.