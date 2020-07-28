Berna Gözbaşı, Kulüpler Birliği toplantısını terk etti

Conrad İstanbul Bosphorus Hotel'de yapılan ve saat 14.00'te başlayan Kulüpler Birliği toplantısında önemli konular masaya yatırıldı. Yoğun bir gündem maddesi ile toplanan kulüp temsilcileri özellikle yabancı kuralı, yayıncı kuruluşun ödemesi, küme düşme konusu, yeni sezonda lig ve kupa planlaması ile harcama limitleri detaylarını da masaya yatırdı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, devam eden Kulüpler Birliği Vakfı toplantısını terk etti… Başkan Gözbaşı, Kayserispor İstanbul Temsilcisi Muhammed Ali Temel ile birlikte toplantının yapıldığı otelin dışarısına çıkarak bir süre görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında Berna Gözbaşı'nın hararetli konuşmaları dikkat çekti. Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç Başkan Gözbaşı'yı sakinleştirmek için yanına geldi ve daha sonra beraber toplantıya geri döndüler. (İHA)

‘ADALET İSTİYORUM! BU ŞEHRİN KADERİYLE OYNANMAMALI’

Bilindiği üzere Berna Gözbaşı, ligin son hafta mücadelesinde Trabzonspor’a sahalarında 2-1 mağlup oldukları karşılaşma sonrası maçın hakemine sitem etmişti. Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan başkan Gözbaşı müsabaka hakemi Cüneyt Çakır’a tepki göstererek, “Bugün bizim hakkımız gasp edildi. Buradan isyan ediyorum. İptal edilen gol, verilmeyen penaltı… Bizim oyuncumuz düşüyor bizim oyuncumuza sarı kart veriyor. Sonuna kadar mücadele ettik ama bugün biz katledildik. Adalet istiyorum, bir şehrin kaderi ile bu kadar oynanmamalıydı. Bugün Cüneyt Çakır bizden ne istedi anlamıyorum. Biz bu ligde kalmayı hak ettik. Bu böyle olmamalıydı” ifadesini kullanmıştı.