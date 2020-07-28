Berna Gözbaşı: ‘Bernard Mensah için şu anda bir anlaşma yok!’

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından konuştu ve Beşiktaş ile Galatasaray’ın da gündeminde olduğu iddia edilen Bernard Mensah için de açıklamalarda bulundu.

Mensah için herhangi bir takımla anlaşma olmadığını kaydeden Gözbaşı, “Bir Mensah’ımız var, istemeyen takım yok! Ben de görüyorum ‘orayla anlaşıldı, burayla anlaşıldı’ diye haberleri. Şu anda bir anlaşma yok, zaten olsa ben açıklarım” diye konuştu.

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‘Çok duygulandırdı’

Tüm kulüplerin düşmeme olması için destek verdiğini de söyleyen “Tüm kulüplerin küme düşmeme olması için tavsiye kararında bulunması, beni çok duygulandırdı” ifadelerini kullandı.