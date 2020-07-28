SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Berna Gözbaşı: ‘Bernard Mensah için şu anda bir anlaşma yok!’

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Bernard Mensah transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Gözbaşı, "Bir Mensah'ımız var, istemeyen takım yok! Ben de görüyorum 'orayla anlaşıldı, burayla anlaşıldı' diye haberleri. Şu anda bir anlaşma yok, zaten olsa ben açıklarım" dedi.

21:07 -
Haberler Futbol
Berna Gözbaşı: ‘Bernard Mensah için şu anda bir anlaşma yok!’

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından konuştu ve Beşiktaş ile Galatasaray’ın da gündeminde olduğu iddia edilen Bernard Mensah için de açıklamalarda bulundu.

Mensah için herhangi bir takımla anlaşma olmadığını kaydeden Gözbaşı, “Bir Mensah’ımız var, istemeyen takım yok! Ben de görüyorum ‘orayla anlaşıldı, burayla anlaşıldı’ diye haberleri. Şu anda bir anlaşma yok, zaten olsa ben açıklarım” diye konuştu.

İLGİLİ HABER Berna Gözbaşı, Kulüpler Birliği toplantısını terk etti Berna Gözbaşı, Kulüpler Birliği toplantısını terk etti

‘Çok duygulandırdı’

Tüm kulüplerin düşmeme olması için destek verdiğini de söyleyen “Tüm kulüplerin küme düşmeme olması için tavsiye kararında bulunması, beni çok duygulandırdı” ifadelerini kullandı.

Berna Gözbaşı Bernard Mensah Hes Kablo Kayserispor kulüpler birliği vakfı