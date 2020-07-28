Anthony Nwakaeme, Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosunda

Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da kamp kadrosu belli oldu. Bordo mavililerde sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme final maçının kadrosuna dahil edildi.

İstanbul’da çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak Fırtına’da Nwakaeme de görev gelmesi halinde sahaya çıkacak. Kayserispor maçında riske edilmeyen Nijeryalı bordo mavililer için önemli bir koz olacak.

İŞTE TRABZONSPOR’UN ALANYASPOR MAÇI KAMP KADROSU:

UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

HÜSEYİN TÜRKMEN

GASTON CAMPI

MANUEL DA COSTA

MAJID HOSSEINI

MANOEL MESIAS

JOAO PEREIRA

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

SERKAN ASAN

ABDURRAHİM DURSUN

FILIP NOVAK

DOĞAN ERDOĞAN

ABDULKADİR PARMAK

BADOU NDIAYE

JOSE SOSA

GUILHERME

ABDÜLKADİR ÖMÜR

BİLAL BAŞACIKOĞLU

YUSUF SARI

ANTHONY NWAKAEME

ALEXANDER SÖRLOTH

CALEB EKUBAN

KORAY KILINÇ