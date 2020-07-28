Anthony Nwakaeme, Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosunda

Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da kamp kadrosu belli oldu. Bordo mavililerde sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme final maçının kadrosuna dahil edildi.
İstanbul’da çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak Fırtına’da Nwakaeme de görev gelmesi halinde sahaya çıkacak. Kayserispor maçında riske edilmeyen Nijeryalı bordo mavililer için önemli bir koz olacak.
İŞTE TRABZONSPOR’UN ALANYASPOR MAÇI KAMP KADROSU:
UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
HÜSEYİN TÜRKMEN
GASTON CAMPI
MANUEL DA COSTA
MAJID HOSSEINI
MANOEL MESIAS
JOAO PEREIRA
KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ
SERKAN ASAN
ABDURRAHİM DURSUN
FILIP NOVAK
DOĞAN ERDOĞAN
ABDULKADİR PARMAK
BADOU NDIAYE
JOSE SOSA
GUILHERME
ABDÜLKADİR ÖMÜR
BİLAL BAŞACIKOĞLU
YUSUF SARI
ANTHONY NWAKAEME
ALEXANDER SÖRLOTH
CALEB EKUBAN
KORAY KILINÇ