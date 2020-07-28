Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi, yabancı kuralını değerlendirdi…

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısı sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünün ne zaman açıklanacağı konusunda kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Ali Koç, “Sezon bizim için bitti ama çarşamba günü sezonun son maçı var. Bayram sonrasında ayın 4’ünde ya da 5’inde her şeyi açıklayacağız. Camiamız biraz daha sabretsin” ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısından çıkan ve gündemi sarsan gelişmeler hakkında da konuşan Ali Koç, “Başkanlığa geldiğimden beri ‘Sahada mücadele etmeliyiz, saha dışında sorunlarımızı birlikte değerlendirmeliyiz’ diyen biriyim. Aynı fikirde olmamız mümkün değil ama asgari ölçüde fikir birliği olmalı. Bu toplantı çok önemliydi. Konulara girmeyeceğim, 4-5 konuda müşterek pozisyon belirledik. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder. Aldığımız kararlar umarım hayata geçirilebilir” dedi.

Koç, “Süper Lig’in 20 takımlı olmasını olumlu buluyorum. Avrupa’da birçok ligde böyle. Gelir pastası bölünecek ama bunu telafi edebiliriz. Fenerbahçe olarak küme düşmenin kaldırılmasına olumlu bakıyoruz” diye konuştu.

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Mehmet Sepil’in yerine vakfın başkanlık koltuğuna oturacağı iddia edilen Ali Koç, bu iddiaları yalanlarken yabancı konusu hakkında şunları söyledi:

“Yabancı sayısı, sahada kaç kişi, kulübede kaç kişi… Bu konuda değişik görüşler var, olması da normal. Ortak görüş, sezonun başlamasına kısa süre kala, transferin başlamasına kısa süre kala, kulüplerin çoğuyla görüşülmemesi bazı kulüpleri sıkıntıya sokuyor.

Fenerbahçe olarak biz rahatız ama sıkıntılı olanlar var. ‘Ben rahatım, gerisi umrumda değil’ yaklaşımı doğru değil. Bu sayılar inmeye başlayacak ama 2020-21 değil de 2021-22’de başlatalım. Ondan önce de herkesin altına imza atacağı bir model bulalım.

Yabancı kuralını değiştirerek yerli oyuncu çıkmaz. Son 11-12 yılda, sanırım 10 kez değişti ve sonuç ortada. Umarım TFF, kulüplerin bu ricasına olumlu döner.”