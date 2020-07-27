Turgutluspor, Karşıyaka’yı penaltılarda devirdi! Turgutlu 2. Lig’de!

TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off finalinde Turgutluspor, normal süresi 1-1, uzatma bölümü de 2-2 sona erdiği maçta Karşıyaka’yı penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup ederek TFF 2. Lig’e yükseldi.

Turgutluspor’un golleri Samet (61) ve Mithat’tan (99), Karşıyaka’nın golleri ise Doğukan (55) ve Onur’dan (117 pen.) geldi. Taraftarlar şampiyonluğu Turgutlu sokaklarında coşkuyla kutladı.

Stat: Antalya Titanic Mardan

Hakemler: Kadir Sağlam, Oğuz Kaan Çalışır, Hakan Karabalcık

Karşıyaka: Erdoğan, Cenk (Batuhan dk. 112), Metin, Onur, Mustafa Aşan, Arif, Namık (Mustafa dk. 104), Anıl (Özgür dk. 106), Doğukan (Görkem dk. 114), Battal (Harun dk. 64)

Turgutluspor: Fatih, Hayrullah, Kadir Torbacı (Özcan dk. 114), Mehmet, Doğan, Kadir Yazıcı, Samet, Mithat (Emre dk.105), Necmi, Onur (Cuma dk.96), Ergun (Ferhat dk. 105)

Goller: Doğukan (dk. 55), Onur (dk. 117 pen.) (Karşıyaka), Samet (dk. 61), Mithat (dk. 99) (Turgutluspor)

Kırmızı Kartlar: Necmi (dk. 101), Mehmet (dk. 116) (Turgutluspor)

Sarı Kartlar: Onur, Arif, Anıl, Battal, Harun (Karşıyaka), Hayrullah, Kadir Torbacı, Onur, Cuma (Turgutluspor)