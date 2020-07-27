Sergen Yalçın’dan efsane dönüş

Sergen Yalçın… 9 yaşında girdiği Beşiktaş'ın kapısında istenmeyen adam da oldu kurtarıcı da… Dört büyükleri dolaşıp geri geldiği siyah-beyazlıları, yıllar sonra teknik adam olarak sırtlayan Yalçın, zoru başardı.

Abdullah Avcı ile dibi gören takımı adeta dirilten, pandemi dönüşü her zamankinden önemli lig üçüncülüğüne taşıyan Sergen Yalçın, kolunda yazan ‘Ben efsaneyim' dövmesinin de hakkını verir gibiydi.

SORUNLARI ÇÖZDÜ

Daha az maçta daha fazla puan toplayan Sergen Yalçın ve ekibi, Avcı döneminde ‘1.6 olan maç başına' puan ortalamasını 2.1'e çıkardı. 1.5 olan ‘maç başına gol' ortalamasını 2'ye yükselten Yalçın, 1.3 olan ‘maç başına yenilen gol' ortalamasını ise 0.9'a indirdi.

Üstelik, Karius ve Ruiz gibi iki as oyuncusunu kaybetmiş, Ljajic ve Umut'tan da corona virüsü nedeniyle fazla faydalanamamış, maaş problemleriyle uğraşmışken…

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