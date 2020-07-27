PSG’de Mbappe şoku! En az 3 hafta…

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), St. Etienne ile oynanan kupa maçında ayak bileğinden sakatlanarak oyunu terk eden Kylian Mbappe’nin sahalardan 3 hafta uzak kalacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, PSG’nin Saint-Etienne’i 1-0 yendiği Fransa Kupası finalinin 26. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Mbappe’nin, sağ ayak bileğindeki burkulmanın ciddi olduğu belirtildi. Tedavisine başlanan yıldız ismin Fransa Kupası’ndaki Lyon ve Şampiyonlar Ligi’ndeki Atalanta maçını kaçıracağı belirtildi.