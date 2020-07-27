Podolski: Antalya çok farklı bir şehir

Alman futbolcu Lukas Podolski, sosyal medya hesabından fotoğraflı bir paylaşım yaparak, Fraport TAV Antalyaspor’da tamamladığı sezonun değerlendirmesini yaptı.

‘Değerli Antalyaspor ailesi' diyerek taraftarlara seslenen yıldız futbolcu, “Buraya geldiğimde çok zor bir durumdaydık. Küme düşme tehlikesi ile akrşı karşıyaydık. Çok iyi bir ikinci devre geçirdik. Birlik olduk. Yılmadık, çok çalıştık. Taraftarımızın gücünü her zaman yanımızda hissettik. Savaştık ve üst üste çok iyi sonuçlar aldık. Burada başkanımızın, yönetimimizin ve teknik heyetimizin destekleri için onlara teşekkür ediyorum. Belki de kimsenin bizlere inanmadığı bir anda bir şehir olarak bütünleştik. Bu şehir, Antalya çok farklı bir şehir. Şimdi bir aramız var ve bir hava alacağız. Böylece yeni sezona güçlü bir şekilde ve enerjiyle başlayacağız. Antalya’ya geldiğim için ve Antalyaspor’a faydam olduğu için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.