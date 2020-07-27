Özer Hurmacı krizinin perde arkası! ‘Gece saat 01:00’de…’

TFF 1. Lig play-off rövanş maçında sahasında 0-0 berabere kaldığı Adana Demirspor’a 4-1 yenilerek Süper Lig hayallerini erteleyen Bursaspor’da, kritik karşılaşma öncesi Özer Hurmacı krizi yaşandı. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, ilk 11’de yer almadığını öğrenince kampı terk ettiği ve bu nedenle kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.

Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, konu ile ilgili TRT Spor’a yaptığı açıklamada “Gece saat 01.00’de kulüp doktoru, Özer’in dizi ağrıdığı için kadrodan çıkmak istediğini söyledi. İzin vermedim, Özer kampı terk etti. Kampı terk ettikten sonra otobüse bindi. Ben de bu yüzden onu istemediğimi ilettim. Yaşananlar sonrası başkanla konuştum ve Özer’in bize faydalı olmayacağını belirttim. Kulüp doktoru durumu bana ilettikten sonra Özer ile bizzat konuşmadım. En önemli maçımıza çıkacakken bir futbolcu bunu yapamaz. Özer Hurmacı’nın yaptığı şey bencillik. Oynamıyorum diye kampı terk edemezsin” ifadelerini kullandı.

İrfan Buz, Özer Hurmacı’nın maçtan önce ilk 11’de başlayıp başlamayacağını öğrenmek istediğini de belirtirken, şunları söyledi:

“Ben de yardımcım Mehmet Yıldız’la haber göndererek Treore ile maça başlayacağımı kendisine ilettim. Bunun üzerine dizinin ağrıdığını belirterek kadrodan çıkmak istedi. Ben de ‘Antrenmanda iyiydin, böylesi önemli bir maç öncesi bunu yapamazsın’ diyerek izin vermedim. Sonrasında öğrendik ki kampı terk ederek tesislerin dışına çıkmış. Bir süre bekledikten sonra da tekrar tesislere geri dönmüş. Güvenlik kamerası kayıtlarında tesislerden çıkışı görülüyor. Sabah kendisini otobüste görünce bu kez ben O’nu kadrodan çıkardığımı söyledim. Özer’in bu yaptığı takım arkadaşlarına da yansıdı ve onları da meşgul etti.”

FUTBOLCULAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

Bursaspor futbolcuları Anıl Karaer ve Kerem Can Akyüz, maç sonrası Özer Hurmacı’ya yüklendiler.

Anıl Karaer, “Özer Hurmacı dün oynamadığı için kampı terk etti. Ben futbol hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşadım. Saat gece ikilere üçlere kadar bunların konuşmaları oldu. Bu bize ihanettir” şeklinde konuştu.

Kerem Can Akyüz ise “8-9 aydır para alamayan takımlarda oyuncular antrenmanı boykot eder, biz yapmadık. Çünkü bizim bir davamız vardı. Ben para pul istemiyorum. Ancak bir yola çıkılıyorsa, yarı yolda bırakamazsın. Sabote edildik” ifadelerini kullandı.

ÖZER HURMACI YANIT VERDİ

Özer Hurmacı ise hakkında ortaya atılan iddialara Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla cevap verdi.

Hesabında Bursaspor formalı bir fotoğrafını paylaşan Özer Hurmacı, “Allah biliyor gerçeği, kimin egoları, kimin fitneleri, kimin basiretsizliğini. Keşke konuştuğunuz kadar icraat yapsaydınız. Günahınızı benden çıkarın şimdilik. Omuzlarım geniş o yükü de kaldırırım. İsmimi telaffuz edip beni günah keçisi ilan etmeye çalışan herkese karşı hukuki haklarımı savunacağımdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

Hurmacı tartışılan olay hakkında da şöyle konuştu:

“Bu konuyla gündeme geldiğim için hayal kırıklığı yaşıyorum. Maçı izlerken gözyaşlarımı tutamadım. Sakatlığım olmasına rağmen antrenman yapamadan ilk maça çıkmıştım. Oynayıp oynamamamla ilgili Mehmet hoca ile konuştum, bu maçta oynamak istediğimi ilettim. Doktorun yanına gittim, İrfan hocanın beni düşünmediğini söyledi, ben de saygı duyduğumu ilettim. Oynamayacağımı öğrenince izin alıp gitmek istedim. Sinirim geçince sabah uyanıp otobüse bindim. Tam otobüs hareket edecekken Mehmet hoca yanıma gelip ‘İrfan hoca senin gelmeni istemiyor’ dedi. Hocanın beni istemediğini öğrendikten sonra arkadaşlarıma başarılar diledim ve gözlerim yaşlı bir şekilde otobüsten indim. Ben otobüsten inerken keşke futbolcu arkadaşlarımdan birisi de benim onlara yardımcı olduğum kadar bana yardımcı olsalardı…”