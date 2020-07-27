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Liverpool Ozan Kabak’ı istiyor! 35 milyon Euro…

Genç savunmacılarımız dünya devlerinin radarına girmeye devam ediyor. Alman basını, Jürgen Klopp'un Ozan Kabak'ı takımda görmek istediğini yazdı

SKOR DIŞ HABER
08:22 -
Haberler Almanya Bundesliga
Liverpool Ozan Kabak’ı istiyor! 35 milyon Euro…

Premier Lig’de 30 yıl sonra şampiyonluk yaşayan Liverpool milli oyuncu Ozan Kabak’ı kadrosuna katmak istiyor.

Bild gazetesinin haberine göre takımdan ayrılması beklenen Dejan Lovren’in boşluğunu doldurmak için Jürgen Klopp’ın aklındaki isim Ozan. 20 yaşındaki yıldız oyuncunun 45 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi önümüzdeki yaz aktif olacak. Ancak pandemi ile oluşan finansal krizden dolayı Ozan’ın takımı Schalke’nin daha düşük bir teklife ‘evet’ demesi bekleniyor.

35 milyon Euro’luk bir teklifin Ozan’ın kırmızılı formayı giymesi için yeterli olacağı bildiriliyor.

Schalke forması ile başarılı bir performans gösteren Ozan Kabak, geçtiğimiz sezon 26 maça çıkmış ve 3 gol ve 1 asistlik katkı da yapmıştı.

Galatasaray’ın 11 milyon Euro karşılığında Sttutgart’a sattığı başarılı oyuncu daha sonra 15 milyon Euro karşılığında Schalke’nin yolunu tutmuştu.

Son güncelleme: 08:29 27.07.2020