Lingard’ın 90+8’deki golü 6 bin liradan etti!

İngiltere Premier Lig, dün akşam oynanan maçlarla sona erdi. Liverpool’un şampiyon olduğu ligde Norwicg City, Watford ve Bournemouth küme düşen takımlar oldu. Gecenin kritik maçında Şampiyonlar Ligi vizesi için mücadele eden iki takım Leicester City ile Manchester United karşılaştı. Manchester United, rakibini deplasmanda 2-0 yenerek Liverpool, Manchester City ve Chelsea ile birlikte İngiltere’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil etmeye hak kazandı.

Leicester City deplasmanında Manchester United’ın ikinci golünü atan Lingard ise, sezon başında kendisine bahis yapan bir futbolseverin, 6 bin lira kazanmasına mani oldu. Genç yıldızın bu sezon hiç gol atamayacağına dair bahis oynayan futbolsever, 1’e 66 veren bir oranı 90+8. dakikada gelen golle kaybetti.

Lingard’ın bu sezon sıfır çekeceğine dair ligler başlamadan 10 pound yatıran bahisçi, uzatmanın son bölümünde 670 pound’dan (6 bin TL) oldu.