Kerem Can Akyüz, Bursaspor’dan ayrıldı!

Bursaspor’un deneyimli oyuncusu Kerem Can Akyüz, takıma veda ettiğini duyurdu. Sol bek oyuncusu, veda sözlerinde ise Adana Demirspor maçı sonrasında büyük tepki gösterdiği Özer Hurmacı’ya üstü kapalı bir şekilde eleştiri yaparak, “Bu formayı giymekten ve böyle karakterli oyuncular (bir kişi hariç) ile savaşmaktan gurur duydum” dedi.

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31 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada, “Saygıdeğer büyük Bursaspor taraftarı, sezon boyunca yaşanılan olumsuzluklara rağmen ve takım arkadaşlarım her şeyi bir kenara bırakıp şampiyonluk mücadelesini terimizin son damlasına kadar en iyi şekilde vermeye çalıştık. Hiçbir zaman bu armaya ihanet etmedik. Sakat oynadık, maddi konuları geriye bıraktık, sahaya çıkan 11 kardeşimizin terini sildik, büyük Bursaspor’u bireysel menfaatlerimizin önünde tuttuk. Büyük fedakarlıklar yaptık ama elden gelen bu kadar. Bu formayı giymekten ve böyle karakterli oyuncular (bir kişi hariç) ile savaşmaktan gurur duydum. Kendi adıma sizlerden özür ve af diliyorum. Bugüne kadar verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum. Bursaspor yıkılmaz! Sevgi ve saygıyla hoşça kalın” ifadelerine yer verdi.

Sezonun devre arasında Denizlispor’dan yeşil-beyazlılara katılan Kerem Can, 15 kez Bursaspor forması giyerken skora katkı yapamadı.