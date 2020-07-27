İrfan Can Kahveci: İnşallah Sevilla olur!

Süper Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir’in en önemli silahlarından biri olan ve ortaya koyduğu müthiş performansla şampiyonluğa büyük katkı sağlayan İrfan Can Kahveci TRT Spor’da katıldığı canlı yayında samimi açıklamalarda bulundu. İlk kez şampiyonluk sevinci yaşayan milli futbolcu medyada çok konuşulan transfer haberleri hakkında da içinden geçenleri söyledi. İşte İrfan Can Kahveci’nin açıklamalarından satır başları…

‘MAHMUT ATTI ŞAMPİYONLUK GELDİ’

“Şampiyonluk maçından önce Mahmut abiye, ‘Bugün bir gol atsam da, İrfan attı, şampiyonluk geldi’ desem sana dedim. Gitti Mahmut abi attı, maçtan sonra geldi ‘Mahmut attı, şampiyonluk geldi’ dedi bana.”

‘EMRE ABİNİN ÇOK FIRÇASINI YEDİM’

“Bazen maç içinde kopmalar oluyor bende, bunu nasıl geliştireceğimi bilmiyorum. Başakşehir’e ilk geldiğimde 82 kiloydum. Emre abinin çok fırçasını yedim, psikolojim bozulmuştu, çok kızıyordu bana. Sonra 75 kiloya düştüm ama Emre Belözoğlu’nun bana çok büyük katkısı oldu, bunu inkar edemem.”

‘TRANSFERDE ÖNCELİĞİM AVRUPA’

“Türkiye’den resmi teklif gelmedi, ilgilenenler var, konuştuklarımız da oldu ama benim hedefim, önceliğim Avrupa. Sevilla haberleri çıkıyor, geçen sene eşimle, dostumla konuşurken hep Sevilla, Atletico Madrid gibi takımları hayal ediyordum. Sevilla ile Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme oynamıştık, şehri çok beğenmiştim. İnşallah orası olur.”