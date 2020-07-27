Herkesin gözü CAS’ta… Trabzonspor Beşiktaş Sivasspor Alanyaspor Galatasaray

Süper Lig'de ‘pandemi' sezonu sona erdi. Şampiyon da belli küme düşenler de ancak heyecan yine bitmedi. İlk 6'da yer alan Başakşehir dışındaki takımların gözü CAS ve Türkiye Kupası'nda…

Hatırlanacağı gibi UEFA, Trabzonspor'u Avrupa kupalarından men etmiş, bordo-mavililer konuyu CAS'a taşımıştı. Mevcut durumda sezonu 3. bitiren Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ön elemesi hakkına sahip… Ayrıca 6. Galatasaray da Avrupa Ligi'ne katılabiliyor.

Trabzonspor, CAS itirazının kabul edilmesi halinde ise Devler Ligi hakkını koruyacak, Galatasaray Avrupa'ya gidemeyecek. Trabzonspor ile Alanyaspor arasındaki Türkiye Kupası finalini kazanan takımın kim olacağı da sıralamayı direkt etkileyecek.

BEŞİKTAŞ’IN SERİ BAŞI HEYECANI

54.000 UEFA puanına sahip Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2. ve 3. ön elemesinde seri başı olacak. ‘Play-off' turuna kadar puanları daha yüksek olan Benfica (70.000) ile Ukrayna ekibi- Dinamo Kiev (55.000) elenmemiş olursa Beşiktaş seri başı hakkını kaybedecek ve bu iki takımdan biriyle eşleşecek.

Pandemi nedeniyle 2. ve 3. ön eleme turu tek maç üzerinden oynanacak, play-off'ta ise çift maçlı eleminasyon var.

Beşiktaş’ın olası rakipleri:

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu (25 Ağustos) PAOK (Yunanistan), AZ Alkmaar (Hollanda), Lokomotiva (Hırvatistan)

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu (15 Eylül) Krasnodar (Rusya), V.Plzen (Çekya), R.Wien (Avusturya), Rennes (Fransa)

Şampiyonlar Ligi play-off turu (22-30 Eylül) Benfica (Portekiz), D.Kiev (Ukrayna)