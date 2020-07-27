Galatasaray’da dev operasyon! Üç isim dışında tüm yabancılar…

Yeni sezon öncesi Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağlayan, altyapısından yetişen Arda Turan, Emre Çolak ve Semih Kaya'yı kadrosuna yeniden katmaya hazırlanan Galatasaray'da Caner Erkin, Kaan Ayhan ve Kenan Karaman ile pazarlıklar devam ediyor.

Eldeki mevcut Türk oyuncular ile birlikte Galatasaray’ın yerli rotasyonu büyük ölçüde belli…

AĞIR YÜK!

Galatasaray, hem mali yönden büyük yük olan hem de aldıkları paranın karşılığını veremeyen yabancılarından kurtulmanın yollarını arıyor. Muslera, Marcao ve Luyindama dışında tüm yabancı futbolculara gelecek teklifler değerlendirilecek.

Kiralıkların dönmesiyle takımdaki mevcut yabancı sayısı 14 oldu. Bu oyuncuların bonuslar hariç yıllık ücretlerinin toplamı 28 milyon Euro'nun üzerinde… Sadece Falcao, Feghouli ve Belhanda'nın yıllık maaş gideri 12 milyon Euro'yu aşıyor.