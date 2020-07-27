Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş veda etti

Demir Grup Sivasspor, kontratı biten futbolcuları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş’a hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Emre Kılınç için kulüpten yapılan açıklamada, “3,5 sezon boyunca formamızı terleten, sahada kazanmak için her şeyini oraya koyan ve güzel anılarla Demir Grup Sivasspor’umuzdan ayrılan Emre Kılınç’a kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emre” ifadeleri kullanıldı.

Sivasspor, Mert Hakan Yandaş için ise “3 sezon boyunca Demir Grup Sivasspor’umuzda forma giyen; azmiyle, hırsıyla ve çalışkanlığıyla güzel anılar paylaştığımız Mert Hakan Yandaş´a kulübümüze yaptığı tüm hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz. Her şey gönlünce olsun Mert Hakan” açıklamasında bulundu.