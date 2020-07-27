Championship play-off maçında Andre Ayew sahnede! Kaçırdı, attı maça damga vurdu!

İngiltere Championship’te play-off yarı finalinin ilk maçında Swansea, Brentford’la karşılaştı. Wembley’deki maça damga vuran isim ise geçen sezon Fenerbahçe forması giyen ve Türkiye kariyerinde performansıyla eleştirilen Andre Ayew oldu.

Maçın 64. dakikasında Swansea’nin kazandığı penaltıda topun başına geçen Ganalı, Brentford kalecisi David Raya’yı geçemedi. 65’te Brentford’dan Rico Henry kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Baskıyı artıran Swansea, 81’de Andre Ayew’in volesiyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda bir kafa vuruşu da direkten dönen Ayew tek golü atarak maça damga vuran isim oldu. Premier League’e çıkma mücadelesi veren Swansea’de bu sezon 46 resmi maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu 18 gol attı, 5 de asist yaptı. Eşleşmenin ikinci maçı 29 Temmuz’da yine Wembley’de oynanacak. Diğer yarı final eşleşmesinde ise Cardiff City ve Fulham, önce 27 Temmuz’da ardından 30 Temmuz’da kozlarını finale çıkmak için paylaşacak.