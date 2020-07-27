Bursaspor elendi, oyuncular Özer Hurmacı’ya isyan etti: ‘Bu bize ihanettir!’

TFF 1. Lig’de play-off yarı final rövanş maçında Bursaspor, 0-0’lık ilk maçın ardından Adana Demirspor’a deplasmanda 4-1 mağlup olup elenirken müsabakanın ardından Bursasporlu futbolcular, maç öncesi kadro dışı bırakıldığı açıklanan Özer Hurmacı’ya yüklendi.

Gündeme damga vuran konu hakkında çok sert açıklamalarda bulunan futbolculardan Anıl Karaer, “Özer Hurmacı dün oynamadığı için kampı terk etti. Ben futbol hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşadım. Saat gece ikilere üçlere kadar bunların konuşmaları oldu. Bu bize ihanettir” dedi.

Kerem Can Akyüz ise “8-9 aydır para alamayan takımlarda oyuncular antrenmanı boykot eder, biz yapmadık. Çünkü bizim bir davamız vardı. Ben para pul istemiyorum. Ancak bir yola çıkılıyorsa, yarı yolda bırakamazsın. Sabote edildik” dedi.

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Kerem şöyle devam etti: “Dün acı bir olay yaşadık. Takımda bir arkadaşımız kendini düşünerek bizi yalnız bıraktı. İsim vermeyeceğim. Bursasporlular öğrenecek. Alçakça sabote edildik. Dün akşam hayatım boyunca unutamayacağım bir ders aldım.”

Özer Hurmacı ise bu ifadelere kişisel Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak yanıt verdi. Bursaspor formalı bir fotoğrafını paylaşan Özer Hurmacı, “Allah biliyor gerçeği. Kimin egoları, kimin fitneleri, kimin basiretsizliğini. Keşke konuştuğunuz kadar icraat yapsaydınız. Günahınızı benden çıkarın şimdilik. Omuzlarım geniş. O yükü de kaldırırım” ifadelerini kullandı.