Başakşehir’in kutlamasında felaketten kıl payıyla dönüldü!

Süper Lig’de ilk kez şampiyon olan Medipol Başakşehir, ligin son haftasında oynadığı Kasımpaşa karşılaşmasının ardından üstü açık otobüsle Fatih Terim Stadı’na geçti.

Şampiyonluk kupasını kaldırmak için stada sevinç içinde giden kafile ise büyük bir felaketin eşiğinden döndü! Habertürk muhabirinin çektiği videoda otobüsün üstünde yer alan futbolcuların köprüyü son anda fark edip olası bir büyük kazadan son anda kurtuldukları görüldü.

Başakşehir'e 2019-2020 sezonu şampiyonluk kupası gecenin sonunda takdim edildi. Kupa seremonisinde futbolcular ve teknik heyet korona virüs sebebiyle madalyalarını kendileri taktı. Şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, takım kaptanları Mahmut Tekdemir, Alexandru Epureanu ve Edin Visca'ya verdi. Şampiyonluk kupasının alınmasının ardından büyük sevinç yaşayan futbolcular, kupayla sahaya inerek tribünleri gezdi ve taraftarları selamladı.