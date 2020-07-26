TFF 1. Lig’de play-off heyecanı! Finalin adı Adana Demirspor – Karagümrük oldu!

TFF 1. Lig’de play-off mücadelesi devam ederken yarı final rövanş maçlarının heyecanı yaşandı. Bursaspor, ilk maçta Bursa’da 0-0 berabere kaldığı Adana Demirspor’a 3-0’lık skorla mağlup oldu. Karagümrük ise İstanbul’da nefes kesen ve 3-3 berabere biten maçın rövanşında Akhisarspor’u Akhisar’da 1-0’la geçti.

TFF 1. Lig Play-Off Finali’nin adı Adana Demirspor – Karagümrük oldu. Adana Demirspor, Erkan Zengin (55 pen.), Rassoul (78) ve Berk Yıldız (87) ile galibiyete uzandı. Karagümrük ise 71’de Sabo’nun golüyle finale çıktı.

Adana Demirspor (0) 4-1 (0) Bursaspor

GOLLER: Erkan Zengin 55′ (pen.), Rassoul 78′, Berk Yıldız 87′, Mehmet 90+8′ / Serdar Özkan 90+13′

Adana Demirspor: Kurtuluş, Tarık Çamdal, Mitrovic, Rassoul, Mehmet Uslu, Tevfik, Hasan, Sinan, Volkan Şen, Erkan Zengin, Dibba

Bursaspor: Çağlar, Tayfur, Diarra, Anıl, Kerem, Shehu, Burak Altıparmak, Traore, Serdar Özkan, Burak Kapacak, Kubilay

Akhisarspor (3) 0-1 (3) Karagümrük

GOLLER: Sabo 71′

Akhisarspor: Lukac, Tolga, Uğur, Cocalic, Kadir, Bjarnason, Rotman, Eray, Onur, Erhan, Bertuğ

Karagümrük: Aykut, Ramazan, Fatih, Barış, Alparslan, Attamah, Sabo, Zeki, Darri, Ndao, Sobiech